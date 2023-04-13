Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) yönetimi, AK Parti Diyarbakır milletvekili adayını ağırladı.

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) yönetimi, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır milletvekili adayı Galip Ensarioğlu’nu ağırladı.

Ziyarette konuşan DİSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, Ensarioğlu’nun derneğin kurulmasında katkılarının olduğunu ifade etti.

Akbaş, “Galip Ensarioğlu’nun Diyarbakır’daki STK ve iş dünyasında önemli rol oynayan, aynı zamanda derneğimizin kurulmasında da emeği geçen bir insan. Kendisinin aday gösterilmesine sevindiğimizi belirtiyorum. İnanıyorum ki Galip Bey, Diyarbakır’da çok önemli yatırımlara imza atacaktır” dedi.

Millet İttifakı’ndaki partilerin ideolojilerinin bir birinden zıt olduğunu belirten Galip Ensarioğlu, “Seçim sürecine başladığımız ilk gün STK’ları ziyaretle başlayalım dedik. Türkiye’nin 100. yılında gireceği seçimler ülkemizin yeni bir 100 yılını inşa edeceğimiz seçimler olacak. Yeni 100 yılın planlarını hedefleyerek AK Parti olarak bu seçimlere giriyoruz. Her seçim önemlidir. Ama bu seçimi daha önemli kılan çok çok farklı şeyler var. 7 birbirine benzemez siyasi partinin ittifak ettiği tek mesele Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmektir. Yoksa dünya görüşleri ve ideolojileri zıt olan bu 7 partinin birlikte hükümet kurmaları mümkün değil. Ancak Türkiye’yi kaosa götürürler. Buna müsaade etmemek lazım” ifadelerinde bulundu.