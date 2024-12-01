Diş Sağlığı Müzesi, katma değeri yüksek etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Uluslararası iş birliklerinin yanı sıra ilköğretim çağındaki çocuklara diş sağlığının önemini bilgi ve belgelerle yerinde aktararak ağız sağlığı konusunda erken yaşta bilinç kazanmaları amacıyla müze ’Diş sağlığında mizah ve sanat’ sergisine ev sahipliği yapıyor.

Ayçe Gengüç, Ayla Yeşilmen, Betül Birsen, Cengiz Ferhat Altay, Fatma Dilek Şenol, Gökçe Yavaş Önal, Haldun Yılmaz, Kubilay Odabaş, Kübra Erbin, Meryem Günana, Mevlide Seyhan, Murat Karadan, Sema Sevgin, Sena Alpay, Sevgi Bilgin Arkan, Sinan Bozkurt, Uğurcan Karataş ve Zeynep Alpay imzalı 30 sanat eserinin yer aldığı sergide, birbirinden renkli parçalar bulunuyor.

Diş Malzemeleri Sanayici İş Adamları Derneği yönetiminin açılışını gerçekleştirdiği serginin ilk gününde mizah sanatçısı Ferhat Cengiz Altay’ın mini gösterisi davetlilere keyifli dakikalar yaşattı. Sergi, 18 Aralık’a kadar hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.