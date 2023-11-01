Eskişehir’de dışarıdan gelerek kız yurdunun önünde eylem yapmak isteyen bir grup, polis barikatına saldırdı. Çıkan arbedede yüzüne yumruk atılan kadın komiserin de içinde bulunduğu 5 polis memuru yaralandı.

Dün akşam saatlerinde Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü önünde bir araya gelen yaklaşık 30 kişilik grup, Fatih Mahallesi Nimet Sokak’ta bulunan Mükrime Hatun Kız Öğrenci Yurdu’na yürüyüş yaptı. Geçtiğimiz günlerden bir öğrencinin intihar ettiği yurdun bulunduğu sokağın girişinde basın açıklaması yapan grup, polis ekiplerinin uyarılarına hakaretle karşılık verip saldırıda bulundu. Eylemci grup ile polisler arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede yüzüne yumruk atılan kadın komiserin de içinde bulunduğu 5 polis memuru yaralandı. Eylemci grubun içinde bulunan 4 kişi ise gözaltına alındı. Tedavi görmek için hastaneye giden polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, yurdun önüne gelerek öğrencilerle görüştü.