DİSAK, Hatay’da enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşabilmek için sismik cihazlarla arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor. MSB sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sismik cihazlarla arama-kurtarma faaliyeti yürüten DİSAK’a ait fotoğrafları paylaştı.

85 saat sonra kurtarılan kadın, ilk olarak torunlarını sordu

85 saat sonra kurtarılan kadın, ilk olarak torunlarını sordu

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