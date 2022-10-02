Erzurum’dan Ağustos ayında ithalat ve ihracat kaydında gerçekleştirilen dış ticaret değeri Temmuz ayına göre yüzde 57.28’lik artış oranıyla 6 milyon 613 bin dolardan 10 milyon 401 bin dolara yükseldi.

Erzurum’dan Ağustos ayında ithalat ve ihracat kaydında gerçekleştirilen dış ticaret değeri Temmuz ayına göre yüzde 57.28’lik artış oranıyla 6 milyon 613 bin dolardan 10 milyon 401 bin dolara yükseldi.

Erzurum Verileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi çerçevesinde üretilen geçici dış ticaret verilerini paylaştı. Erzurum’da bu yılın Ocak - Ağustos ayları bağlamında 14 milyon 778 bin dolarlık ihracat, 37 milyon 704 bin dolarlık ithalat olarak toplam 52 milyon 481 bin dolar değerinde dış ticaret gerçekleştirildi.

Erzurum İhracatın İthalatı Karşılama Oranı

DOSİAD analizlerinde, Erzurum’da ihracatın ithalatı karşılama oranı Ağustos ayı bazında yüzde 24.89, Ocak - Ağustos ayları bütününde ise yüzde 37,8 olarak bildirildi. Dış ticaret değeri toplamında ihracatın payı Ağustos ayı kaydında yüzde 19,93, Ocak - Ağustos ayları toplamında ise yüzde 28,15 olarak hesaplandı.

Erzurum İhracat Değeri Aylık Dağılım

Verilere göre Erzurum’dan Ocak ayında1 milyon 426 bin, Şubat ayında 1 milyon 727 bin, Mart ayında 1 milyon 343 bin, Nisan ayında 1 milyon 677 bin, Mayıs ayında 1 milyon 806 bin, Haziran ayında 1 milyon 844 bin, Temmuz ayında 1 milyon 318 bin, Ağustos ayında 3 milyon 636 bin dolar olarak toplam 14 milyon 778 milyon dolar değerinde ihracat yapıldı.

Erzurum İthalat Değeri Aylık Dağılım

Erzurum’dan Ocak ayında 3 milyon 291 bin, Şubat ayında 2 milyon 6 bin, Mart ayında 5 milyon 333 bin, Nisan ayında 4 milyon 536 bin, Mayıs ayında 4 milyon 857 bin, Haziran ayında 5 milyon 621 bin, Temmuz ayında 5 milyon 295 bin, Ağustos ayında 6 milyon 765 bin dolar olarak toplam 37 milyon 704 milyon dolar değerinde ithalat kaydedildi

Erzurum Dış Ticaret Değeri Aylık Dağılım

Erzurum’dan Ocak ayında 4 milyon 717 bin, Şubat ayında 3 milyon 733 bin, Mart ayında 6 milyon 676 bin, Nisan ayında 6 milyon 213 bin, Mayıs ayında 6 milyon 663 bin, Haziran ayında 7 milyon 465 bin, Temmuz ayında 6 milyon 613 bin, Ağustos ayında 10 milyon 401 bin dolarlık dış ticaret yapıldı.

Dış Ticaret İstatistikleri, Ağustos 2022

Ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 13,1, ithalat yüzde 40,4 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi ile üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 artarak 21 milyar 337 milyon dolar, ithalat yüzde 40,4 artarak 32 milyar 531 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ağustos Dönemi

Ocak-Ağustos döneminde ihracat yüzde 18,2, ithalat yüzde 40,7 arttı. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 artarak 165 milyar 608 milyon dolar, ithalat yüzde 40,7 artarak 239 milyar 43 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji Ürünleri

Ağustos ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 9,3, ithalat yüzde 16,6 arttı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Ağustos ayında yüzde 9,3 artarak 17 milyar 981 milyon dolardan, 19 milyar 647 milyon dolara yükseldi.

Ağustos ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 16,6 artarak 18 milyar 392 milyon dolardan, 21 milyar 453 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ağustos ayında 1 milyar 806 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 13,0 artarak 41 milyar 101 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,6 oldu.

Dış Ticaret Açığı

Dış ticaret açığı Ağustos ayında yüzde 159,9 arttı

Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 159,9 artarak 4 milyar 307 milyon dolardan, 11 milyar 194 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ağustos ayında yüzde 81,4 iken, 2022 Ağustos ayında yüzde 65,6’ya geriledi.

Dış Ticaret Açığı Ocak-Ağustos Dönemi

Dış ticaret açığı Ocak-Ağustos döneminde yüzde 146,3 arttı. Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 146,3 artarak 29 milyar 817 milyon dolardan, 73 milyar 435 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 82,5 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 69,3’e geriledi.

İmalat Sanayi

Ağustos ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 95,0 oldu. Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2022 Ağustos ayında imalat sanayinin payı yüzde 95,0, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,0 oldu.

İhracatta İmalat Sanayi Payı

Ocak-Ağustos döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,9, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 oldu.

Ara Mallar

Ağustos ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 79,5 oldu. Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2022 Ağustos ayında ara mallarının payı yüzde 79,5, sermaye mallarının payı yüzde 11,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 8,8 oldu.

İthalatta, 2022 Ocak-Ağustos döneminde ara mallarının payı yüzde 81,6, sermaye mallarının payı yüzde 10,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 7,7 oldu.

Ülkeler

Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 664 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 483 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 258 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 104 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 949 milyon dolar ile Rusya Federasyonu takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,3’ünü oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 13 milyar 775 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 11 milyar 416 milyon dolar ile ABD, 8 milyar 609 milyon dolar ile Irak, 8 milyar 604 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 8 milyar 352 milyon dolar ile İtalya ve takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,6’sını oluşturdu.

İthalatta İlk Sırayı Rusya Federasyonu Aldı

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Ağustos ayında Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat 6 milyar 297 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 147 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 49 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 750 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 324 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 47,9’unu oluşturdu.

İthalat Ülkeler

Ocak-Ağustos döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat 38 milyar 413 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 28 milyar 34 milyon dolar ile Çin, 15 milyar 328 milyon dolar ile Almanya, 10 milyar 295 milyon dolar ile ABD, 9 milyar 132 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,3’ünü oluşturdu.

Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış Seri

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 2,6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 2,6, ithalat yüzde 3,8 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 9,5, ithalat yüzde 37,5 arttı.

Yüksek Teknolojili Ürünler

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 2,9 oldu. Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini barındırıyor. Ağustos ayında ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 95,0’dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,9’dur. Ocak-Ağustos döneminde ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,6’dır. Ocak-Ağustos döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,8’dir.

İmalat Sanayi Ürünlerinin Toplam İthalattaki Payı

Ağustos ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 72,0’dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,4’tür. Ocak-Ağustos döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 70,1’dir. Ocak-Ağustos döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,7’dir.

Özel Ticaret Sistemi

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ağustos ayında 19 milyar 540 milyon dolar oldu. Özel ticaret sistemine göre, 2022 yılı Ağustos ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 artarak 19 milyar 540 milyon dolar, ithalat yüzde 37,5 artarak 30 milyar 746 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında dış ticaret açığı yüzde 146,1 artarak 4 milyar 554 milyon dolardan, 11 milyar 206 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ağustos ayında yüzde 79,6 iken, 2022 Ağustos ayında yüzde 63,6’ya geriledi.

İhracat 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde 154 milyar 437 milyon dolar oldu.

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 artarak 154 milyar 437 milyon dolar, ithalat yüzde 38,0 artarak 225 milyar 486 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 132,3 artarak 30 milyar 591 milyon dolardan, 71 milyar 49 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 81,3 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 68,5’e geriledi.