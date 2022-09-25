Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Akif Ertekin, Hakkari’nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt’u ziyaret etti.

Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Akif Ertekin, Hakkari’nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt’u ziyaret etti.

Üzümlü Sınır Kapısının genişletilmesi için çalışmalar devam ederken, Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Akif Ertekin, Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt’u makamında ziyaret etti. Üzümlü Sınır Kapısındaki çalışmaların ele alındığı ziyarette, ayrıca kapının genişletilmesi ve alt yapı çalışmaları ile ilgili konular ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Akif Ertekin’e teşekkür ederek sınır kapısının ilçe halkı için çok büyük bir yarar sağladığını belirtti.