Diş taşlarının temizlenmemesinin enfeksiyona neden olabileceğini belirten Özel CNG Diş Kliniği hekimlerinden Dt. Oğuz Selim Yardımcı, "Diş taşlarının temizlenmemesi halinde ileri derecede hastalarda kemik yıkımlarına sebep olabilir" dedi.

Bakterilerin plaklar halinde taşlaşması neticesinde oluşan diş taşları hastaları hem fonksiyonel hem de estetik olarak etkiliyor. Diş taşlarının temizlenmesinin ileride ortaya çıkabilecek ileri derece hastalıkları önlediğini ifade eden Özel CNG Diş Kliniği hekimlerinden Dt. Oğuz Selim Yardımcı, sert fırçalama ve kürdan kullanımının çoğu zaman göz ardı edildiğini, diş taşları diş eti çekilmeleri durumunda oluşan cepleri daha da derinleştirdiğini belirterek bu durumda kök yüzeyinin de temizlenmesi gerektiğini kaydetti. Diş taşı temizliğinin yararlı olacağını belirten Yardımcı, "6 ayda bir diş taşı kontrolü yapılması gerekir" dedi.

"Abartılı olursa mikro çatlaklar oluşabilir"

Diş taşı temizliği sırasında hastaların isteğine bağlı olarak bazen abartılı durumların ortaya çıktığını, bu durumda da dişte mikro çatlakların oluşabildiğini söyleyen Dt. Oğuz Selim Yardımcı, "Hastaların bazıları diş hekimlerimizi zorlayarak diş yüzeyindeki ufak lekelerin dahi temizlenerek ortadan kaldırılmasını istiyorlar ve maalesef istenmeyen durumlar ortaya çıkıyor. Dişte mikro çatlaklar oluşturabiliyor. Bu çatlaklar da daha hızlı emilime sahip olduğu için dişler daha çabuk sararıyor. Bu nedenle diş taşı temizliğinde abartılı isteklerden kaçınılmalıdır" diye konuştu.

"Uzun vadede enfeksiyon ve diş kaybına yol açabilir"

Yemek artıkları ve bakterilerin diş taşı oluşumuna neden olduğunu belirten Dt. Oğuz Selim Yardımcı, "Her gün yediğimiz yemeklerin ağzımızda bıraktığı artıklar ve bakteriler zamanla diş taşı oluşturmaktadır. Diş taşları kronikleşirse diş etinde enfeksiyon oluşumu başlar. Bu enfeksiyon daha da ileri giderek diş köküne kadar inerse diş kayıplarına kadar gidebilir. Bu tür istenmeyen bir durumla karşılaşmamak adına diş taşı tedavisinde erken teşhis ve tedavi oldukça önem taşımaktadır. Diş eti tedavisi sonrasında diş hassasiyeti ve diş eti kanamaları ile karşılaşılabilir. Diş eti kanamaları diş fırçalandıkça hızlı bir şekilde 4-5 gün içerisinde, diş hassasiyeti de ortalama 15-20 gün içerisinde kendiliğinden geçer" ifadelerini kullandı.