Prof. Dr. T. Burak Özçelik, ağız sağlığının bozulmasının kalp hastalıklarından diyabete kadar pek çok sistemik rahatsızlığa yol açabileceğini söyledi.

Ağız Diş Sağlığı Haftası ve 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü kapsamında Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Diş Hekimliği - Protetik Diş Tedavisi Bölümü’nden Prof. Dr. T. Burak Özçelik, önemli açıklamalarda bulundu. Diş sağlığının yalnızca estetik bir konu değil, genel sağlık için temel bir unsur olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özçelik, farkındalık oluşturmak için atılabilecek adımları sıraladı.

Ağız sağlığının bozulmasının kalp hastalıklarından diyabete kadar pek çok sistemik rahatsızlığa yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Özçelik, “Toplumun bilinçlenmesi için çocuklardan başlayarak eğitim programları düzenlenmeli. Sosyal medya kampanyaları ve belediyelerle iş birliği yapılarak ücretsiz diş taramaları gibi uygulamalar hayata geçirilebilir. Diş hekimine gitme alışkanlığı kazanılırsa, erken teşhisle bir çok sorun başlamadan önlenebilir” dedi.

Diş sağlığı ve vücut sağlığı arasındaki kritik bağlantı

Diş sağlığının tüm vücut sağlığıyla doğrudan bağlantılı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Özçelik, şu bilgileri paylaştı:

“Diş eti hastalıklarının kalp hastalıklarını tetiklediği bilimsel olarak kanıtlandı. Diyabetli hastalarda ağız sağlığı sorunları daha sık görülüyor ve bu durum kan şekerinin kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Hamilelikte diş eti iltihapları erken doğum riskini artırabilir. Düzenli diş hekimi kontrolleri ve iyi bir ağız hijyeni, bu risklerin önüne geçebilir.”

Toplumun en yaygın diş sorunları ve çözümleri

Türkiye’de en sık karşılaşılan diş sorunlarının başında diş çürükleri geldiğini ifade eden Prof. Dr. Özçelik, diş eti hastalıkları ve ağız kokusunun da yaygın olduğunu belirterek, “Dişleri günde en az iki kez fırçalamak, diş ipi kullanmak, şekerli ve asitli yiyecekleri sınırlamak, bol su içmek gibi basit önlemlerle bu sorunlar önlenebilir” diyerek sağlıklı alışkanlıkların önemine dikkat çekti.

Başkent Üniversitesi’nde ileri düzey ağız ve diş sağlığı hizmetleri

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde sunulan kapsamlı ağız ve diş sağlığı hizmetleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Özçelik, “Dolgu ve kanal tedavisi gibi rutin işlemlerden, diş eti hastalıklarının tedavisine, estetik diş hekimliğinden protez uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz. Dijital radyografi ve CAD/CAM gibi ileri teknolojilerle tedavi süreçlerini hızlı ve konforlu hale getiriyoruz” dedi.

Evde uygulanabilecek pratik öneriler

Evde ağız bakımının önemine değinen Prof. Dr. Özçelik, ağız kokusu ve diş çürüğünü önlemek için şu bakım rutinini önerdi:

“Günde en az iki kez florürlü diş macunu ile fırçalama, diş ipi kullanımı ve dil temizliği, şekerli ve asitli yiyeceklerden kaçınma, bol su içmek ve ağız gargaraları kullanmak, düzenli diş hekimi kontrolleri”

Başkent Üniversitesi’nin uzman kadrosu ve teknolojik altyapısı ile ağız ve diş sağlığı alanında hizmet sunmaya devam ettiğini belirten Özçelik, halkın bu konuda bilinçlenmesinin genel sağlığın korunmasında önemli bir adım olduğunu vurguladı.