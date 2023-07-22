Bahçeşehir Üniveritesi (BAU) Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Beşiktaş’ta hizmete açıldı. Akademik uzman kadro, son teknoloji cihazlar, yapay zeka ve dijital hekimlik uygulamalarıyla teşhis ve tedavi gerçekleştiriyor.

Türkiye’nin sağlık turizminde uluslararası düzeyde söz sahibi olmasına katkı sağlayacak akademik ve ARGE çalışmalarını sürdüren Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), ağız ve diş sağlığı sektöründe önemli bir yatırım gerçekleştirdi. Son teknolojik cihazlarla donatılan, Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, akademik uzman kadrosuyla Beşiktaş’ta hizmet vermeye başladı.

Bünyesinde 183 dental ünit, 2 genel anestezi salonu, 1 sedasyon ünitesi, 5 yataklı servis, acil kliniği, multidisipliner diş hekimliği klinikleri, protez üretim laboratuvarı bulunan hastanede tanıdan tedaviye tüm uygulamalar gerçekleştiriliyor. Günde yaklaşık bin 500 hastanın tedavi hizmeti alabildiği diş hastanesinde Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin teorik eğitimlerinin yanı sıra dijital diş hekimliği ve yapay zeka destekli klinik uygulama eğitimleri de gerçekleştiriliyor.

Teşhisten tedaviye modern uygulamalar

BAU Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi‘nde, deneyimli akademik hekim kadrosu tarafından koruyucu ve çocuk diş hekimliği uygulamaları, direkt ve indirekt restorasyonlar, protetik diş tedavileri, kanal tedavileri, diş eti tedavileri, ortodontik tedaviler, diş çekimi ve implant uygulamaları gibi temel diş tedavileri gerçekleştiriliyor. Tüm branşlarında ileri diş hekimliği uygulamalarının yapılabildiği hastanede iki boyutlu görüntüleme sistemlerine ek olarak üç boyutlu görüntüleme sağlayan Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi cihazları ve portable ve konsol ultrason cihazlarının da kullanılması tüm girişimsel işlemler öncesi teşhisin eksiksiz bir şekilde konulmasına olanak tanıyor.

Aynı zamanda dijital diş hekimliği ve dental lazer uygulamaları, mikroskobik endodontik ve cerrahi prosedürlerin yanı sıra üç boyutlu görüntülemeler ve ağız içi tarayıcıların kullanılması ile yürütülen şeffaf plak uygulamaları gibi ortodontik tedaviler gerçekleştiriliyor. Genel anestezi altında işlem gören hastaların operasyon sonrası bakımı için 5 yatak kapasiteli servis ünitesi bulunduran hastanede ağız, çene ve yüz kompleksine dair tüm girişimsel işlemler ağrısız ve estetik bir şekilde uygulanabiliyor.

Öğrencilere teknolojik eğitim

Uluslararası tanınırlığı olan bir merkez olma misyonu ile yola çıkan BAU Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğrencilerinin teorik eğitimlerinin yanı sıra klinik uygulama eğitimlerinin de gerçekleştirilmesine olanak tanınıyor. Öğrenciler mesleki bilgi ve becerilerini klinik ve mesleki beceri laboratuvarı ve diş protez teknolojileri laboratuvarında geliştirdikleri gibi fakülte bünyesinde bulunan Diş Hekimliği Simülasyon Laboratuvarı’nda yapay hastalar üzerinde gerekli tedavi işlemlerini yapabilme, Sanal Gerçeklik ve Haptik Simülasyon Laboratuvarı‘nda gerçek dokunma hissi vererek diş dokularının yoğunluğunu deneyimleyebilme gibi olanaklardan faydalanma fırsatı buluyor.

Herkesin kolayca ulaşabileceği konumda

BAU Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Yüceer Çetiner hastaneyle ilgili “Modern teknolojilerle donatılmış ve çağdaş sağlık standartlarına uygun olarak tasarlanmış hastanemizde, her yaş grubundan hastanın diş sağlığına yönelik ihtiyaçlara cevap verebilecek kapasiteye ve donanıma sahibiz. Deneyimli hekim kadromuz sayesinde ileri tedavi seçeneklerini dahi hastaya özgü tedavi planları oluşturarak ağrısız ve konforlu şekilde uyguluyoruz. Kalite standartları çerçevesinde hastanemizdeki tüm alanlar belirli aralıklarla dezenfeksiyon işlemlerinden geçirilir, kullandığımız tüm tıbbi alet ve ekipmanlar merkezi sterilizasyon ünitemizde steril edilir. Böylece hastalarımızın güvenli koşullarda tedavi olmasını sağlıyoruz. Merkezi konumu sayesinde İstanbul ve çevre illerden hastanemize kolaylıkla ulaşılabilmekte” diye konuştu.

”Diş hekimliği; tıp, mühendislik, sanat ve bilimin mükemmelle karışımı”

Geleceğin nitelikli diş hekimlerini yetiştirme anlayışına uygun olarak eğitim verecekleri yeni hastanelerine kavuştukları için mutlu olduklarını söyleyen BAU Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Basa, “Öğrencilerimiz hastalarından olumlu geri bildirim, memnuniyet ve takdir almak için çok çalışacaklar. Bu çaba onları birer sanatçı yapacak. Sanatlarını oluşturmak için bilgisayarları, ölçüm cihazlarını kullanarak çalışmalarını tasarlayacak ve bazı karmaşık aletleri, teknikleri, mekanik ve elektrikli ekipmanları kullanacaklar bu da onları birer mühendis yapacak. Son olarak, başkalarının daha sağlıklı olmasına, yüzlerinde güzel gülümsemelere sahip olmasına ve özgüvenlerinin artırmasına yardımcı olacaklar ve bu da onları işlerini iyi bilen ve çok seven hekimler yapacak” dedi.