Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi anaokulu öğrencileri, ağız ve diş sağlığı haftası dolayısıyla Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne ziyaret gerçekleştirip incelemelerde bulundu.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi öğretmenleri eşliğinde gerçekleşen ziyarette öğrencilere Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekim Yardımcısı Caner Akyol, hastane hakkında sunum yaparak bilgi verirken yapılan işlemleri tek tek anlattı.

Ağız ve diş temizliğinin önemini öğrendiler

Yapılan bilgilendirmede Başhekim Yardımcısı Caner Akyol, çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmalarının, ağız ve diş temizliğine önem vermelerinin önemi vurgularken diş röntgeni, kanal tedavisi ve dolgu çalışmaları işlemlerini çocukların korkmadan yaptırabileceği şekilde anlatımını yaptı.

Ziyaret Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin gezilmesi ile sona erdi.