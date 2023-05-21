Mersin’de faaliyet gösteren Özel Akdeniz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hekimlerinden Dt. Dinçer Özel, emax diş tedavisi konusundaki deneyimini hastalarına sunmaya hazırlanıyor.

Hem estetik hem de işlevsel açıdan üstün sonuçlar vaat eden emax diş tedavisinde, litiyum disilikat seramik kullanıldığını söyleyen Özel, "Bu seramik, üstün mekanik özellikleri, yüksek estetik performansı ve biyouyumluluk nedeniyle dental restorasyonlar için tercih edilen bir malzemedir. Emax restorasyonlar, yüksek mukavemeti ve mükemmel ışık geçirgenliği nedeniyle doğal diş görünümüne çok yakın bir estetik sağlar" dedi.

"Emax, doğal dişlerin görünümünü ve hissini taklit ederken, olağanüstü bir dayanıklılık sunuyor" diyen Dt. Özel. "Hastalarımıza en iyi ve en etkili tedaviyi sunmayı amaçlıyoruz ve emax diş tedavisi bu vizyonumuza tamamen uyuyor" ifadelerini kullandı.

Emax diş tedavisinin, yüksek mukavemeti sayesinde özellikle ön dişlerde ve tek diş kronlarında tercih edildiğini kaydeden Özel, şu bilgileri verdi; "Tedavi süreci, dişin ölçüsünün alınmasını, restorasyonun laboratuvarda hazırlanmasını ve son olarak restorasyonun diş üzerine yapıştırılmasını içerir. Merkezimiz, emax diş tedavisini uygulamak için gerekli eğitim ve donanıma sahip. Bu durum, hastalarına daha geniş bir tedavi yelpazesi sunabilme yeteneklerini genişletiyor ve merkezi Akdeniz bölgesindeki en yenilikçi diş sağlığı tesislerinden biri haline getiriyor."