Diş malzemeleri sektörü ihracata verdiği katkıyı sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yılı 350 milyon dolarla kapatan sektör 5 yıl içerisinde rakamı 1 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Erkan Uçar, katıldıkları Ağız ve Diş Sağlığı Ekipmanları Fuarı’nın sektöre en az 80 milyon dolarlık katkı sağlayacağını belirterek, "Hedefimiz 5 yıl içerisinde 1 milyar dolar seviyelerine ulaşmak. Bunun için gayret edeceğiz. Dört yıl önce 12 firma ile katılmıştık, bu yıl 40’a yükseldik. Öncelikli olarak Kuzey Afrika ve Hindistan pazarlarına açılmak istiyoruz ancak yeni pazar arayışlarımız buralardan ibaret değil. Güney Doğu Asya da hedeflerimizden biri. İstanbul ile ilgili çalışmalarımızı da yürütüyoruz. Dünya zor bir dönemden geçiyor. Suriye’deki gelişmeler Türkiye’yi doğrudan etkileyen bir faktör. Diğer yandan hemen kuzeyimizdeki Rusya-Ukrayna savaşı ise bitmiş değil. Avrupa Birliği bölgesinde de ekonomik durgunluk devam ediyor. Dünyada bu gelişmeler yaşanırken bizler de var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Bu noktada Merkez Bankası’nın faiz indirimi eğilimine girmiş olması 2025’in ikinci yarısı ve sonrası için daha umutlu kılıyor" dedi.