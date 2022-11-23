Bilimsel Diş Hekimliği’nin 114. Yılı nedeniyle temel bilim araştırmalarının yer aldığı "Diş Hekimliğinin Dünü Bugünü" sergisi açıldı.

Bilimsel Diş Hekimliği’nin 114. Yılı nedeniyle temel bilim araştırmalarının yer aldığı "Diş Hekimliğinin Dünü Bugünü" sergisi açıldı.

Bilimsel Diş Hekimliği’nin 114. Yılı nedeniyle, Prof. Dr. İlter Uzel’in Antik Mısır Uygarlığında bilinen ilk diş hekiminden Mezopotamya Uygarlığına, Orta Çağ İslam Uygarlığından modern diş hekimliğinin doğuşuna kadar temel bilim araştırmalarının içerdiği sergi açıldı.

Serginin açılışına katılan Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Fatih Güler, tüm vatandaşların Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası’nı, meslektaşlarının ise 22 Kasım Dişhekimliği Günü’nü kutladı. Güler, Prof. Dr. İlter Uzel’in Antik Mısır Uygarlığında bilinen ilk diş hekiminden Mezopotamya Uygarlığına, Orta Çağ İslam Uygarlığından modern diş hekimliğinin doğuşuna kadar temel bilim araştırmalarının içerdiği serginin açılışını konuklarla birlikte yaptı.

Serginin açılışının ardından katılımcılar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün üst çene kemiği kalıbının kopyası, 1840’lı yıllarda kullanılan bir dişçiye ait dişçi koltuğu, eski tıp ve diş hekimlerinin kullandığı aletler, tıp tarihi kitapları ve makalelerden oluşan eserler ile diş hekimliğine ait orijinal ve taş baskı kitaplar, gravür ve resimlerin yer aldığı Prof. Dr. İlter Uzel Diş Hekimliği Müzesini gezdiler.