Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirildi. Beyaz önlüğün, saflık ve temizlikle birlikte büyük bir sorumluluk taşıdığına dikkat çeken konuşmaların ardından, öğrenciler mesleğe ilk adımlarını atarak önlüklerini giydi.

Diş Hekimliği Fakültesi “Önlük Giyme Töreni” Biruni Üniversitesi Kongre Merkezi’nde yapıldı. Törene, Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

“Tüm insanlara eşit ve adil bir şekilde yaklaşacaklar”

Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, törende yaptığı konuşmada beyaz önlüğün sadece fiziksel bir kıyafet değil, aynı zamanda bir sorumluluğun simgesi olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Yüksel, “Beyaz, saflık, temizlik ve umut anlamına gelir. Ancak bunun yanında büyük bir sorumluluk taşır. Bu sorumluluk, mesleki etik kurallarına uygun hareket etmek, tüm insanlara eşit ve adil bir şekilde yaklaşmaktır” dedi. Ayrıca üniversitenin eğitim anlayışına da değinen Yüksel, “Biruni Üniversitesi, sadece bir akademik adres değil, aynı zamanda hayatı doğru okumayı, düşünmeyi ve üretmeyi öğreten bir kurumdur. Biz, gece gündüz demeden bilim üretiyor, öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştiriyoruz” diye konuştu.

“Bu giyeceğiniz önlük saflıktır, temizliktir, vebaldir”

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlknur Özcan, hekimliğe girişin sadece bir meslek seçimi değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk ve etik yükümlülük taşıyan bir yolculuk olduğunu belirtti. Özcan, "Bu giyeceğiniz önlük saflıktır, temizliktir, vebaldir. Bunu hiç unutmayın. Önlüğünüz sadece bir kumaş parçası değildir, önünüzdeki düğmeler zorluk ve özveridir. Bu önlük, zorlu yolların ilk adımıdır" şeklinde konuştu.

Tören, öğrencilerin önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımlarını attığı anlamlı anlarla sona erdi. Katılımcılar, hem eğitim hayatlarının hem de mesleklerinin ilk adımlarını atarken, bu özel anı coşkuyla kutladılar.