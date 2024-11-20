Samsun’da 18-24 Kasım Diş Hekimliği Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Samsun’un Canik İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Birimi tarafından 18-24 Kasım Diş Hekimliği Haftası dolayısıyla ağız ve diş sağlığı konularında çocukluk yaşlarında bilinci artırmak amacıyla eğlenceli ve öğretici bir bilgi yarışması yapıldı. Canik Belediyesi ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Canik Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinlikte 100.Yıl İlkokulu, Fatih Temiz İlkokulu, Kocatepe İlkokulu ve Cahit Zarifoğlu İlkokulu yarıştı. Yarışma sonucunda 100. Yıl İlköğretim Okulu birinci oldu. Düzenlenen ödül töreninde Canik İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gözde Küleç Sarı, Canik Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm.Dr. Elif Nur Gülen tarafından öğrencilere kupa ve madalyaları verildi.

Etkinlik ile diş sağlığının önemi vurgulandı. Sağlıklı dişler sadece güzel bir gülüşün sırrı değil, aynı zamanda sağlıklı bir bedenin ve genel yaşam kalitesini etkileyen unsurların başında geldiği belirtildi. Ayrıca, yarışmada edinilen bilgiler yaşam boyu çocuklara rehberlik edeceği hatırlatıldı.