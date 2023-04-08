ZBEÜ Diş Hekimliği Fakültesinde son sınıf öğrencilerine ‘Muayenehane Yönetimi’ anlatıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İbn-i Sina Kampüsünde bulunan Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonunda başlayan etkinlikte, Zonguldak Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Diş Hekimi Ergin Kuyumcu ‘Mezuniyet Sonrası Diş Hekimliği ve Muayenehane Yönetimi’ başlıklı sunum gerçekleştirdi. Son sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen konferansta, diş hekimliğinde muayenehane yönetimi ve klinik açma gibi konularla ilgili mevzuatlar, şartlar ve dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı. Mezuniyet sonrası kariyer imkanlarının da konuşulduğu konferansa yoğun ilgi gösteren diş hekimi adayları, Kuyumcu’ya mesleğe dair pek çok soru yöneltti.

Etkinliğin sonunda Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Bodrumlu tarafından Diş Hekimi Ergin Kuyumcu’ya teşekkür belgesi verildi.

Yaklaşık 2 saat süren etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.