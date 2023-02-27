Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Prof. Dr. Alper Pampu’yu Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı görevine atadı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Prof. Dr. Alper Pampu’yu Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı görevine atadı.

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde 4 yıldır kurucu Dekan olarak görevini sürdüren Prof. Dr. Halil Sağlam, görevini Prof. Dr. Alper Pampu’ya devretti. Temel Bilimler Binası’nda gerçekleştirilen devir-teslim törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. Adem Doğangün, fakülte yöneticileri, akademisyenler ve idari personel katıldı.

“Deprem felaketi hepimiz için çok büyük bir sınav”

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, deprem felaketinin tüm ülkede olduğu gibi kendilerinde de büyük bir üzüntü meydana getirdiğini vurguladı. Üniversite olarak imkanlar dahilinde her türlü desteğin verilmesi adına ilk andan itibaren çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Yaşanan felaketi hepimiz için çok büyük bir sınav olarak görüyoruz. Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara şifalar diliyoruz. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın da sağ salim kurtarılmaları için dua ediyoruz. Devletimiz ve Milletimizin bu sınavı da dayanışma içerisinde atlatacağına gönülden inanıyoruz. Bölgede görev yapan yetkililerden, sivil savunma ekiplerinden ve tüm gönüllü vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Hepsine kolaylıklar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Bir yandan da mevcut işleyişin sekteye uğramaması adına çalışmaya devam ettiklerinin altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, YÖK Başkanlığı tarafından yapılan atama neticesinde Diş Hekimliği Fakültesi’nde bir bayrak değişiminin yaşandığına işaret etti. Kurucu Dekan olarak 4 yıldır görevini başarılı ve özverili bir şekilde sürdüren Prof. Dr. Halil Sağlam’a teşekkür eden Rektör Kılavuz; “Halil Hocamız büyük bir gayret içerisinde fakültenin kurulması için çalıştı. Daha sonra akademik kadronun seçiminde yoğun bir mesai harcadı. Ardından eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlanması için gayret gösterdi. Daha sonra hayırsever iş insanı İbrahim Gülmez ile fakülte binasının yapılması konusunda anlaşma sağladı. Binamız hızla yükseliyor. İnşallah önümüzdeki süreçte onun da açılışını yapacağız. Prof. Dr. Halil Sağlam hocamıza çalışmaları, destekleri ve tüm katkıları için teşekkür ediyoruz. Prof. Dr. Alper Pampu hocamıza da yeni görevinde başarılar ve kolaylıklar diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Yeni dekan göreve başladı

Dekanlık görevini Prof. Dr. Alper Pampu’ya devreden Prof. Dr. Halil Sağlam ise görev süresi içerisinde onlarca projeye imza attıklarını, çok sayıda çalışma yaptıklarını ve iyi bir ekip ile fakültenin en az 5 yıllık kurumsal vizyon planını tamamladıklarını aktardı. Yeni dönemde fakülteye hizmet vermeye devam edeceğini söyleyen Prof. Dr. Halil Sağlam, katkı ve destekleri için üniversite yönetimine ve tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı olarak göreve başlayan Prof. Dr. Alper Pampu da kendisini bu göreve layık gören herkese teşekkür etti. Prof. Dr. Alper Pampu, Fakültenin hedefleri çerçevesinde aynı azim ve kararlılık ile çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.