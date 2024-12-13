Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler, Atatürk Konferans Salonu’nda düzenlenen beyaz önlük giyme töreni ile önlüklerini giydi.

Akdeniz Üniversitesi’nin YÖKAK kalite akreditasyonu ve araştırma üniversitesi olmak için attığı adımlar hakkında bilgiler paylaşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, “Akdeniz Üniversitesi; 24 fakültesi, 12 yüksekokulu, yaklaşık 60 binin bazen 70 bine yakın öğrencinin eğitim öğretim gördüğü, 7 enstitünün olduğu büyük bir kurum. Diş Hekimliği Fakültemiz üniversitemizin önemli fakültelerinden birinde eğitimin ilk aşamasını tamamladınız. Preklinik kısmına geçerek şimdi mesleğinize adım atacaksınız. Bu anlamda sizi bugüne getiren ailenizi, yakınlarınızı, akrabalarınızı tebrik ediyorum. Aynı zamanda hocalarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Öğrencilerin düzenlenen bu törenle diş hekimliğine biraz daha yaklaştıklarını ifade eden Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı, “Diş hekimliği eğitiminde ilk 3 yıl bizim için çok önemli çünkü dördüncü sınıfa yani hastayla asıl temasın olacağı o güne hazırlıkla geçer bizler buna preklinik aşaması deriz. Hem teorik hem uygulamalı olarak yoğun bir eğitim alırlar. Ancak üçüncü sınıfın ikinci döneminden itibaren öğrencilerimiz kliniklere geçerler ve kliniklerle tanışmaya başlarlar. Gözetmen öğrenci statüsüyle kliniklere geçerler ve burada artık yavaş yavaş da hasta tedavilerine geçip basit tedavileri yapmaya başlayıp o ilk kontağı hastalarımızla kurmaya başlarlar. Çok önemli bir süreçtir” dedi.

Giyilen beyaz önlüklerin kıyafet veya forma olmadığını söyleyen Kuştarcı, “Bilgiyi, sorumluluğu, etik değerlere bağlı ve insanlara hizmet misyonunun bir sembolü olarak nitelendiriyoruz beyaz önlüğü. Diş hekimliği mesleği de sadece bilgi ve beceri temelli olmayıp bunun arkasında empati, sabır ve insan sevgisi, hoşgörünün içerisinde olduğu bir meslek. Biz öğretim üyeleri olarak akademik personel olarak öğrencilerimize eğitimleri verirken tedavi yaparken yanında mutlaka vicdanlı ve hoşgörülü bir şekilde davranmaları gerektiğini öğretiyoruz. Bu süreçte eğitim öncesinde hem de mezuniyet sonrasında rehberlik etmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu. Kuştarcı öğrencilerin eğitiminde emeği geçen öğretim üyelerine teşekkür ederek konuşmasını tamamladı. Konuşmaların ardından öğretim üyeleri, öğrencilere önlüklerini giydirdi.

Törene; Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Kırmalı, Doç. Dr. Nezahat Arzu Kayar, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.