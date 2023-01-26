Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hastanesi hasta kabulüne başladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hastanesi hasta kabulüne başladı.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu; hasta kabulüne başlayan Diş Hekimliği Fakültesinin ilk hastalarından biri oldu. Fakültede muayene olan ve muayenenin ardından açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu; oldukça modern ve gelişmiş cihazlarla desteklenen Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinin önemli bir akademik kadroya sahip olduğunun altını çizdi. Rektör Uslu ayrıca hastanenin 10 ünite ve 3 poliklinik ile 3. basamak hizmet vermeye başladığını ve ilerleyen zamanlarda ise tam kapasite ile hizmet vereceğini sözlerine ekledi.