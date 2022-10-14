Türk Diş Hekimleri Birliği Öğrenci Kolu Merkezi Komisyonu ve beraberindeki diş hekimliği öğrencileri ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

Türk Diş Hekimleri Birliği Öğrenci Kolu Merkezi Komisyonu ve beraberindeki diş hekimliği öğrencileri ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

Türk Diş Hekimleri Birliği Öğrenci Kolu Merkezi Komisyon Başkanı Alhan Babat ve beraberindeki diş hekimi öğrencileri ile beraber Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir meydanından yürüyerek üzerinde Türk Diş Hekimleri Birliği yazılı çelengi mozoleye koyan Alhan Babat ve beraberindeki öğrenciler saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir merdivenlerinde toplu fotoğraf çektiren Diş Hekimliği Birliği Öğrenci Kolları Başkanı Alhan Babat ve beraberindekiler daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek burada Anıtkabir Özel Defteri’ni doldurdu.

Başkan Alhan Babat şu ifadeleri kullandı:

“Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk, bugün burada huzurunuzda Türk Diş Hekimleri Birliği Öğrenci Kolu Merkezi ve Yerel Komisyon üyeleri ile diş hekimliği öğrencileri olarak aziz vatanımızın her bir köşesinden size gelmiş olmanın büyük onurunu duyuyoruz. Bizler sizin bundan 99 yıl önce yaktığınız cumhuriyet ateşini sürdürecek olan fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür Türk gençleriyiz. Hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar ilkesini gaye edinmiş, en büyük eseriniz olan cumhuriyetin ilke ve inkılaplarını kuşanmış olarak, kadim medeniyetimizin birikimlerine ve ortak değerlerine sahip çıkacağız. Bunun yanı sıra hekimlik sanatımızı icra ederken evrensel bilimsel gerçeklerin ışığından kat’i surette vazgeçmeyeceğiz. Manevi mirasınız olan akıl ve bilim mutlak yol göstericimiz olacaktır. Halkımızın sağlığı ve Türk diş hekimliğinin daima gelişmesi için durmaksızın çabalayıp ilerleyeceğiz. Bu yolda ışığımız sizlerin; ‘Dünyada her şey için, medeniyet için; hayat için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir fendir’ sözlerinizdir. Ey yükselen yeni nesil ve bu istikbalin evlatları, muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur! Yolunuz yolumuz, eseriniz güneşimiz, cumhuriyet kanatlarımızdır. Bugünün kıvılcımları yarının çağlayan alevleri olan biz genç neferler; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğimize kararlılıkla, özgürce, onurumuz üzerine ant içeriz. Ruhunuz şad olsun”