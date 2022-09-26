Tepebaşı Belediyesi’nin hizmet ve proje merkezlerini yerinde inceleyen Eskişehir Diş Hekimleri Odası üyeleri, Başkan Ataç’a tebriklerini iletti.

Tepebaşı Belediyesi’nin hizmet ve proje merkezlerini yerinde inceleyen Eskişehir Diş Hekimleri Odası üyeleri, Başkan Ataç’a tebriklerini iletti.

Tepebaşı Belediyesi, proje ve merkezlerinin tanıtımını yapmak üzere meslek örgütlerini ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Eskişehir Diş Hekimleri Odası üyeleri yönetici ve üyelerinden oluşan bir heyet, belediye merkezlerini yerinde inceledi. Melih Savaş Yaşam Köyü, Mustafa Kemal Atatürk Su Sporları Merkezi, Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ve Yeryüzü Ekoloji Okulu gibi noktaları gezen diş hekimleri, belediye yetkililerinden de bilgi aldı.

Son olarak Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da meslektaşı olan diş hekimleri ile belediye meclis salonunda bir araya geldi. Tepebaşı Belediyesi’nin çalışma ve projelerinde daima insanı odak noktası edindiğini aktaran Başkan Ataç, Tepebaşı’nda sağlık projelerinin de önemli bir yeri olduğunu vurguladı. Başkan Ataç’ı tebrik eden diş hekimleri de projeleri çok başarılı bulduklarını kaydetti.