Samsun Dişhekimleri Odası Başkanı Övgü Tunçdemir Eyüboğlu, her yıl çok sayıda yeni diş hekiminin mezun olduğunu ve bunun da işsizlik sorununu meydana getirdiğini söyledi.

Bu yıl 17.’si düzenlenen Karadeniz Bahar Sempozyumu öncesinde Samsun Dişhekimleri Odası Atatürk Anıtı önünde tören düzenledi. Türk Dişhekimleri Birliği ve Samsun Dişhekimleri Odası’nın çelenginin anıta sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Törende diş hekimlerinin sorunlarından bahseden Başkan Övgü Tunçdemir Eyüboğlu, “17. Karadeniz Bahar Sempozyumu’nu Cumhuriyet’in 100. yılı anısına bugün kutluyoruz. Onun için sabah saatlerinde bir tören düzenledik. 29 Ekim’de de Ankara’da böyle bir düzenleyeceğiz. Diş hekimleri olarak hepimizin ortak talebi; daha iyi şartlarda çalışmayı umuyoruz. Biz diş hekimlerinin çok en büyük sorunu ise her yıl çok fazla sayıda yeni mezun oluyor. Bunun sonucu olarak da işsizlik ile alakalı büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Diş hekimliği fakülteleri bu hızla mezun vermeye devam ederse bu sıkıntının daha da büyüyeceğini düşünüyoruz ve yeni diş hekimliği fakültesinin açılmasını istemiyoruz” dedi.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.