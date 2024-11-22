Samsun-Sinop-Amasya Dişhekimleri Odası Başkanı Övgü Tunçdemir Eyüboğlu, “Diş hekimlerinin kamuda daha fazla ve yaygın şekilde istihdam edilmesi sağlanmalı ve diş hekimlerinin çalışma yerleri fazlalaştırılmalıdır” dedi.

“22 Kasım Diş Hekimleri Günü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası” dolayısıyla Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi. Tören, Veteriner Hekimler Odası, Eczacı Odası, Tabip Odası, OMÜ Dişhekimliği Fakültesi ve Dişhekimleri Odası’nın çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’ndan sonra konuşan Başkan Övgü Tunçdemir Eyüboğlu, diş hekimlerinin talep ve önerilerini ifade etti.

Mesleklerinin tehlike altında olduğuna değinen Başkan Eyüboğlu, “Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunları acil çözüm beklemektedir. Öncelikle diş hekimliği fakültelerinin hızla artması mezun olan meslektaşlarımızı daha zor bir durumun içine sokmaktadır. Bu nedenle akademik kadrosu yetersiz olan yeni açılmış fakültelerde eğitim başlamamalı. Yeni diş hekimliği fakülteleri açılmamalı. Diş hekimliği fakültelerinin ihtiyaç duyduğu akademik kadrolar tahsis edilmeli. Hızlı bir şekilde diş hekimliği fakültelerinin kontenjanları düşürülmeli, başarı sıralaması 50 bine çıkarılmalıdır. Meslek dışı kişilerin ağız ve diş sağlığı kuruluşlarına ortak olması engellenmelidir. Herhangi bir tıbbi eğitimi olmayan ve mesleğin etik değerlerinden habersiz kişilerin sağlık hizmeti sunumundaki tek beklentisi, koydukları sermayenin kârının yüksek olmasıdır. Sağlık hizmetlerinde bu şekilde bir yaklaşımın yeri yoktur. SSK ve Bağ-Kur emeklisi olan meslektaşlarımızın emekli sandığı emeklisine sağlanan ek ödemeden faydalanmasıdır. Kamuda çalışan ve emekli olan meslektaşlarımızın yararlandığı ödeme ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi meslektaşlarımız arasındaki eşitsizlik giderilmelidir. Diş hekiminin yanında başka bir diş hekimi çalışabilmelidir. Ülkemizde ağız ve diş sağlığı sunan 22 bin 245 özel sağlık kuruluşundan 15 bin 270’i muayenehanedir. Bu muayenehanelerin üçte birinde bir diş hekimi çalışmaya başlasa, 5 binden fazla diş hekiminin istihdam edilmesi sağlanacaktır. Diş hekimlerinin kamuda daha fazla ve yaygın şekilde istihdam edilmesi sağlanmalıdır ve diş hekimlerinin çalışma yerleri fazlalaştırılmalıdır” diye konuştu.