Diş Hekimi Burhan Kaan Bafra, “İmplant tedavisi 18 yaş üzeri, çene ve yüz gelişimini tamamlamış kişilere uygulanır. Gerekli bakımlar ve temizlik yapıldığı takdirde uygulanan implant ömür boyu kullanılabilir” dedi.

Diş Hekimi Burhan Kaan Bafra, “İmplant tedavisi 18 yaş üzeri, çene ve yüz gelişimini tamamlamış kişilere uygulanır. Gerekli bakımlar ve temizlik yapıldığı takdirde uygulanan implant ömür boyu kullanılabilir” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Uzm. Dt. Burhan Kaan Bafra, hızla gelişen teknoloji ile diş hekimliğinde geleneksel olarak kullanılan köprü protezlerine alternatif olan implant tedavisin hakkında bilgilendirmede bulundu.

“Sağlıklı dişlere kavuşmak mümkün”

İmplantın, çene kemiğine yerleştirilen ve protezlere destek için yapılan yapay diş kökleri olduğunu söyleyen Dt. Bafra, “Bölgeye uygulanan implantlar üzerine diş protezi de uygulanarak görsel olarak da iyileştirme sağlanır. Bu tedavi yöntemi sağlıklı dişlere kavuşmak için en etkili yoldur. İmplant tedavisi 18 yaş üzeri, çene ve yüz gelişimini tamamlamış kişilere uygulanır. Gerekli bakımlar ve temizlik yapıldığı takdirde uygulanan implant ömür boyu kullanılabilir. Çene yapısı ve kemik dokusu sağlıklı olan hastalarda çekimden hemen sonra implant tedavisine başlamakta herhangi bir sakınca yoktur. Aynı gün içinde 12-15 implant uygulanabilir. Hastanın alt ve üst çenesi için implant diş yapımında doğru yerleştirme kritik önem taşır” diye konuştu.

Ağrı hissedilmiyor

Diş implantı yüzeyinin, yumuşak doku ve kemikle uyumluluğu en üst düzeyde olan titanyumdan oluştuğunu söyleyen Diş Hekimi Burhan Kaan Bafra, “İmplant uygulaması cerrahi operasyonla tek seansta ve lokal anestezi eşliğinde yapılır. Şiddetli diş hekimi fobisi bulunan hastalarımızda ise genel anestezi altında implant tedavileri yapılabilmektedir. Hasta bu işlem esnasında ağrı hissetmemektedir. İşlem sonrası ağrılar genellikle ağrı kesicilerle geçebilen düzeyde ağrılardır. İşlem süresi tek implant uygulaması için yaklaşık 5-10 dakika aralığındadır. Kanal tedavisi ve diğer cerrahi işlemlere kıyasla implant uygulaması çok daha basit ve kısa süreli bir işlemdir. Hasta uygulama öncesi, kemik uygunluğu, sistemik hastalıklar, sosyal alışkanlıklar, hijyen alışkanlıkları açısından değerlendirildikten sonra diş implant uygulamasına karar verilir. Çekilen çeşitli röntgenler neticesinde de uygulanacak implantın boyutları kararlaştırılır. Uygulama sonrası 2,5-3 ay gibi bir bekleme süresi vardır. Bu sürenin sonunda implant üstü protez yapımına geçilir. Ayrıca yapılan detaylı muayene sonucunda kaliteli ve yeterli kemik seviyeleri tespit edilen hastalarda gelişen teknoloji ile beraber implant uygulamasını takiben 2 gün içerisinde implant üstü protezleri yapmak günümüzde mümkün hale gelmiştir” şeklinde konuştu.

İmplant tedavisi sonrası ağız bakımı

İmplant sonrası ağız bakımının nasıl olması gerektiğine de değinen Dt. Bafra, “Genel diş sağlığını korumak amacıyla yapılan bakımlar, implant uygulanan diş için de geçerlidir. Fakat yine de implantlara ekstra bir özen göstermekte de fayda vardır. Öncelikle dişler günde en az 2 defa fırçalanmalıdır. Ayrıca implant aralarını diş ipi yardımıyla temizlemekte de fayda vardır” ifadelerini kullandı.