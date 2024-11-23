Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 1. sınıf öğrencileri için ’beyaz önlük giyme töreni’ düzenlendi. Düzenlenen törenle geleceğin diş hekimleri beyaz önlüklerini giydi.

Törene KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin başta olmak üzere Rektör Yardımcısı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezgin Zeren, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Emel Koçak, Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Dekanı Prof. Dr. Sultan Güçlü, Genel Sekreter Kutlu Önal, dekan yardımcıları ile akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından öğrencilere beyaz önlüklerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile tören sona erdi.