Niğde’ye ve bölgesine üçüncü basamak ağız ve diş sağlığı tedavi hizmeti veren Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, daha önce sağlık turizmi belgesi yeterliliklerini elde etmesinin ardından, şimdi de "Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" almaya hak kazandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda kalite standartlarını üst düzeyde başarıyla karşılayan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, uluslararası hasta kabulü için yetkilendirilmiş bir merkez haline geldi.

Niğde’de bu belgeyi alan ilk ve tek sağlık kuruluşu oldu

Bu sertifika ile Hastane, diş tedavisi için Türkiye’yi tercih eden uluslararası hastalara güvenilir ve kaliteli hizmet sunma yetkinliğini resmen tescillemiş oldu.

Niğde ve çevre iller ile yurt dışından gelen hastalara hizmet vermeyi amaçlayan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, modern teknolojilerle donatılmış altyapısı ve uzman kadrosu ile sağlık turizmi alanında önemli bir konumda yer alıyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi bünyesinde kurulan Uluslararası Sağlık Turizmi Birimi, Diş Hekimliği Fakültesi, Öğretim Üyesi ve Başhekimi Doç. Dr. Kevser Kurt Demirsoy ile Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Pelin Atalay Seçkiner başkanlığında hizmetlerin uluslararası standartlarda sunmaya devam edecek.

"Niğde’mizin turizmine sağlık alanında katkı sunacağız"

Konuyla ilgili açıklama yapan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, bu gelişmenin hem üniversite hem de Niğde için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Sağlık hizmetlerinde uluslararası standartları kısa zamanda yakaladık. Artık Niğde’mizin turizmine sağlık alanında da katkı sunacağız. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari kadromuzu tebrik ediyorum." dedi.

"İki yıl gibi kısa bir sürede çok yol sarf ettik"

Rektör Uslu "Hastanemizin kuruluşu ve hizmete girişinin üzerinden henüz iki yıl geçmiş olmasına rağmen, hızla büyüyerek çok önemli bir merkez haline geldik. Kısa süre içinde yaptığımız çalışmalarla T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi kapsamında yapılan denetlemelerde kalite standartlarını sağlayarak üstün bir performans sergileyip 88.12 puan alarak Niğde’de sağlık turizm belgesi alan ilk sağlık kuruluşu olduk. Çok yakında uzman kadromuzu da 30’un üzerine çıkaracağız. Ayrıca bazı bölümlerimizde klinik eğitimlere başlayarak asistan alımları için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Tamamen öz sermayemizle hayata geçirilen bu hastane, Niğde’miz için büyük bir kazanım. Şehrimize böyle bir sağlık yatırımını kazandırmış olmaktan büyük gurur duyuyorum. Niğde’de sağlık turizmi alanında yetkilendirilen ilk sağlık kuruluşu olan Hastanemiz, uluslararası hastalara güvenilir ve kaliteli hizmet sunacak. Böylece Niğde’mizin hem yurt içi hem de yurt dışından turizm potansiyelini artıracağız. Bu güzel gelişme şehrimize ve üniversitemize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.