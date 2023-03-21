DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odasında dış finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması bilgilendirme eğitimi yapıldı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın organizasyonunda Ekonomist ve Finans Uzmanı Murat Özsoy’un sunumuyla dış finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Eğitimde; kredi ihtiyacının tespiti, başvuru öncesi hazırlık aşamasında yapılması gerekenler. Kredi başvuru görüşmesinde dikkat edilmesi gereken konular. Bankaların kredi başvurularında dikkat ettikleri başlıca noktalar. Kredi kullanmak için doğru zamanlama, bankalar ile görüşme aşamasında ön plana çıkarılması gereken konular. Bankacıyı etkilemenin püf noktalar, doğru banka ve doğru şube belirlenmesi, başvuru süreci boyunca yapılması/yapılmaması gerekenler. Bankalarda kredi değerlendirme sürecinin işleyişi hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Toplantı toplu fotoğraf çekimi ve Düzce TSO Meclis Başkanı Tanju Acar’ın Murat Özsoy’a hediye takdimi ile sona erdi.