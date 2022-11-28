Malatya İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Neslihan Şimşek, görevi Prof. Dr. Alaadin Polat’tan devraldı.
Malatya İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Neslihan Şimşek, görevi Prof. Dr. Alaadin Polat’tan devraldı.
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığındaki devir teslim törenine, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ile Prof. Dr. Nusret Akpolat, Fakülte Sekreteri Vahap Cömert, akademik ve idari personel katıldı.
Prof. Dr. Alaadin Polat, görevi devralan Prof. Dr. Neslihan Şimşek’e çiçek takdim ederek kendisine yeni görevinde başarılar diledi.
Yorumlar