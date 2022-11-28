Prof. Dr. Alaadin Polat, görevi devralan Prof. Dr. Neslihan Şimşek’e çiçek takdim ederek kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığındaki devir teslim törenine, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ile Prof. Dr. Nusret Akpolat, Fakülte Sekreteri Vahap Cömert, akademik ve idari personel katıldı.

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