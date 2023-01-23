Malatya’nın Battalgazi ilçesinde Türk edebiyatının önemli şair, yazar ve düşünürü Sezai Karakoç, doğum gününde düzenlenen söyleşi ve şiir dinletisiyle andı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde Türk edebiyatının önemli şair, yazar ve düşünürü Sezai Karakoç, doğum gününde düzenlenen söyleşi ve şiir dinletisiyle andı.

Battalgazi Belediyesi tarafından özel bir anma programına daha imza atıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 22 Ocak 1933’de dünyaya gelen ve 16 Kasım 2021 tarihinde vefat eden Diriliş Nesli’nin öncüsü, Türk edebiyatının önemli şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç, Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen programla söyleşi ve şiir dinletisiyle anıldı.

Programın sunuculuğunu üstlenen müzisyen Mehmet Zeyd Yıldız, Prof.Dr. Nurullah Genç ile "diriliş" ekseninde Karakoç’un hikayesi üzerine özel bir söyleşi gerçekleştirdi. Seslendirilen birbirinden özel şiirler ile şair Karakoç doğum gününde Medeniyetin Kalbi Battalgazi’de unutulmadı. Kur’an Kerim tilaveti ile başlayan ve yoğun katılımın sağlandığı programın açılış konuşmasında, Karakoç’un “Ey Sevgili” şiirini okuyarak başlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, duygusal anların yaşandığı programda gözyaşlarına hakim olamadı.

“Sezai Karakoç, bir ruh sanatkarıydı”

Battalgazi’de özel bir programa imza atıldığına dikkat çeken Başkan Güder, “Ey Sevgili ve diğer birçok şiirleriyle gönüllerimize taht kuran ve ömrünü İslam medeniyetinin yeniden inşası davasına adayan Diriliş Nesli’nin öncüsü büyük şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç’u saygı ve rahmetle anıyoruz. Salonumuz hınca hınç dolu ve çok mutlu olduk. Sezai Karakoç denince hepimizin aklına hemen ’üstat’ ve ’diriliş’ kelimeleri gelir. Üstat, onun hak ettiği bir sıfattı. Sezai Karakoç, bir ruh sanatkarıydı. O yüzden ona üstat diyoruz. Mehmet Akif’ten Necip Fazıl’a uzanan düşünce temsilcisi olan bu müstesna değerin vefatı hepimiz için önemli bir kayıptır. Allah rahmet eylesin. Milletimizin, sevenlerinin, yoldaşlarının ve ailesinin başı sağ olsun. Büyük şairimizi Battalgazi’mizde unutmadık, unutmayacağız. Eskiden Darül Erkam vardı ve orada yetişen bir nesil vardı. İşte o nesil bugün Türkiye’de idareyi elinde tutan ve Mehmet Akif Ersoy’un nesli Necip Fazıl Kısakürek’in nesli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Yaş itibariyle Türkiye’de çok şeyler gördük ve yaşadık. O yaşadıklarımızın aynısını bu zamanda da yapmak istiyorlar. Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar ama güçleri yetmeyecek. Hatırlarsanız 28 Şubat’ta bin yıl sürecek dediler. Fakat Allah’ın hesabından bir haberdiler. Onlar bilsinler ki biz var oldukça kanımızın son damlasına kadar İslam dini için mücadele edeceğiz. Bizden önceki neslin ve bizim neslimizin olduğu gibi, bugünkü ve sonraki kuşakların üstadımızın yaşantısında alacak çok feyzi olduğuna inanıyorum. Büyük şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç için salonumuzdaki herkesi Fatiha Suresi’ni okumaya davet ediyor, sözlerimi fazla uzatmadan bu güzel söyleşi ve şiir dinletisi ile sizleri baş başa bırakıyorum” dedi.