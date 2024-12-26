Bulgaristan'da, 1984 yılındaki asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında şehit edilen 18 aylık Türkan Feyzullah, ölümünün 40. yılında mezarı başında anıldı.BULGARİSTAN (İGFA) - Bulgaristan'da totaliter rejim döneminde Türklere karşı uygulanan isim değiştirme kampanyasında, isimlerinin zorla değiştirilmesine karşı çıkanların üzerine açılan ateş sonucu annesinin kucağında şehit edilen 18 aylık Türkan bebek ve Türk vatandaşlar, Kırcaali bölgesindeki Yoğurtçular köyünde bulunan mezarları başında anıldı.

Törenlere, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in yanı sıra Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Hasan Öztürk, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Altunsoy, Büyükşehir Belediyespor Başkanvekili Besim Hacıoğulları ile kalabalık bir Bursa heyeti katıldı.

Mezar başında Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından tören, Türkan Çeşme Anıtı önündeki etkinliklerle devam etti.

Anıta çelenk sunulmasından sonra Genel Sekreter Halisçelik ve Genel Sekreter Yardımcısı Altunsoy tarafından vatandaşlara lokma dağıtıldı. Bursa heyeti daha sonra bölgedeki Türklerle bir araya geldi.