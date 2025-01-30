Adıyaman Gölbaşı-Malatya karayolunda direksiyonu kitlendikten sonra arızalanan tırın yolu kapatması sonucu trafikte aksama yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı-Malatya karayolu Elbistan yol ayrımı kavşağında Ali Y. idaresindeki 04 AAZ 731 tırın direksiyonu kitlendi. Tırın direksiyonunun dönmemesi nedeniyle arıza meydana geldi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücüye olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu. Kaza sonrası trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Durum üzerine bölgeye trafik polis ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yol, yapılan çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.