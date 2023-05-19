Tekirdağ’da meydana gelen trafik kazasından direksiyonu kilitlenen beton mikseri devrilerek yan yattı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, H.G. yönetimindeki 59 UB 822 plakalı beton mikseri, sürücüsünün iddiasına göre direksiyonun kilitlenmesi sonucunda yoldan çıkarak yan yattı.

Çerkezköy Büyükyoncalı istikametinden Saray istikametinde seyir halindeyken direksiyonu kilitlenen mikseri kontrol edemeyen Gürtaş, yoldan çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrilen araçtan vatandaşların yardımıyla hafif yaralı olarak çıkarıldı. Sürücü olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı olarak Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şans eseri başka bir kaza meydana gelmezken, Jandarma Trafik Ekipleri kazanın oluş nedenleri ile ilgili soruşturma başlattı.