Denizli’nin Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, traktörün direksiyonuna geçerek, yerli tokum ’Goca buğdayı’ belediyeye ait tarlalarda toprakla buluşturdu.

Denizli’nin Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, traktörün direksiyonuna geçerek, yerli tokum ’Goca buğdayı’ belediyeye ait tarlalarda toprakla buluşturdu.

Denizli’de belediyecilik hizmetlerindeki başarıları ile adından söz ettiren Çivril Belediyesi, tarımsal üretime büyük katkı sağlayan projelerini de sürüyor. Çivril Belediyesi, tarıma yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde ilçenin Ömerli ve Şenköy mahallelerindeki belediyeye ait tarlalarda, yerli tohum ’Goca buğdayın’ ekimini gerçekleştirdi. Traktörün direksiyonuna geçen Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, ata tohumu olan buğdayları 81 dekarlık tarlada toprakla buluşturdu.

"Çivril için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz"

Belediyeye ait arazilere ekilen ata tohumlarının bol ve bereketli olmasını temenni eden Başkan Niyazi Vural, “Çivril için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Belediyemize ait olan tarlada buğday ekimimizi gerçekleştiriyoruz. Rabbim ektiğimiz ürünleri bereketli bir şekilde bize geri vermeyi nasip eylesin. Şu anda çiftçilerimiz tarlalarına ekim işlemlerini gerçekleştiriyor. Yağışlar biraz geciktiği için bu işlemler biraz ertelendi. İnşallah Mevla’m bol yağışlarla bereketli ürünler verir. Şimdiden tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.