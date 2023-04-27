Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma uçtu.

Kaza Ankara-Bartın karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Geriş köyü yakınlarında meydana gelen kazada sürücü Ü.Ö. hakimiyetindeki otomobil yoldan çıkması sonucu uçuruma uçtu.

yoldan çıkan otomobildeki sürücü kazadan yara almadan kurtulduğu tedbir amaçlı sağlık ekipleri tarafından kontrolleri sağlandığı öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine Çaycuma İtfaiye ekipleri, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.