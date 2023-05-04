Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak bankete savruldu, 2 kişi yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Filyos yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Filyos istikametinden Çaycuma istikametine gitmekte olan H.T hakimiyetindeki 74 DJ 737 plakalı aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Yol kenarına savrulan otomobilde H.T. ve yanında bulunan N.K olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı olan H.T. ve N.K.’yı tedbir maksatlı Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.