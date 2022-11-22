Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla takla attı. Hurdaya dönen araçta sürücü yaralandı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla takla attı. Hurdaya dönen araçta sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçenin Velioğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde Gedikler yol ayrımında henüz ismi öğrenilemeyen sürücü kullandığı 67 ZK 136 plakalı aracıyla seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Yol kenarında bulunan su kanalına düşen aracı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta sıkışan yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hurdaya dönen araçtan sağ olarak kurtarılan sürücünün tedavisi yapılırken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.