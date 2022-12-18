Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bir evin bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bir evin bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 33 AHD 58 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile yaralı Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının kafa travması olduğu, hayati tehlikesinin ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza yapan araç ise kullanılamaz hale geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.