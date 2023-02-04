Bursa’nın Mudanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü 2 araca çarparak durabildi.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü 2 araca çarparak durabildi.

Gece geç saatlerde Mudanya Siteler Mahallesi eski Bursa yolu üzerinde F.T. yönetiminde 16 EC 496 plakalı otomobil direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan 2 araca çarparak durabildi. Çarpma sonunda 3 araç kullanılmaz hale geldi. Kazayı yapan otomobil sürücüsü yaralı olarak Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücü F.T.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Mudanya Emniyeti kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.