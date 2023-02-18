Sivas’ın Şarkışla ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Şarkışla-Gemerek karayolu muayene istasyonu Gemerek ilçesi yakınlarında meydana geldi. Ö.D. idaresindeki 58 AD 605 plakalı Opel marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan C.D.(64), T.D.(36), G.D.(17), İ.D.(14), A.D.(10) ve Ö.M.D.(3) hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.