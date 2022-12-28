Antalya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonucu otomobil sürücüsü yaralanıp hastaneye kaldırılırken, sürücünün aracı hurdaya döndü. Zincirleme kaza neticesinde diğer araçlarda da hasar meydana geldi.

Antalya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonucu otomobil sürücüsü yaralanıp hastaneye kaldırılırken, sürücünün aracı hurdaya döndü. Zincirleme kaza neticesinde diğer araçlarda da hasar meydana geldi.

Kaza, öğle saatlerinde Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi Suphi Türel Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden Sait A. yönetimindeki Tofaş marka 07 ES 969 plakalı otomobil, park halindeki bir otomobile çarptı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçta sıkışan Sait A., çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada, Sait A.’ya ait olan araç kullanılamaz hale gelirken, iki kamyonet ve diğer otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.