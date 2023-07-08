Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarında ki tabelaya çarpıp durabildi. Meydana gelen kaza da 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Bartın karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çaycuma istikametinden Zonguldak istikametine doğru seyir halindeyken Geriş Köy yol ayrımında Y.Ö. hakimiyetindeki 67 YC 919 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Sürücü yol kenarında bulunan tabelaya çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü ve yanında bulunan yolcuyu ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.