Düzce’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı minibüs elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Düzce’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı minibüs elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Düzce merkeze bağlı Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yağmur A., kullandığı 81 AAP 097 plakalı Volkswagen marka minibüs ile D-100 karayolundan Akpınar Mahallesi 5297. sokağa dönmek isterken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak duran minibüsün sürücüsü Yağmur A. yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle mahalle sakinleri kazanın olduğu yere toplanırken, yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.