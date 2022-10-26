Samsun’da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü karşı şeride dalarak park halindeki otomobillere çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Samsun’da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü karşı şeride dalarak park halindeki otomobillere çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 ACU 968 plakalı otomobilin sürücü Serkan T.(23) seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil bariyerleri de aşarak karşı şeritte duran araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle durabilen otomobilde Serkan T. ve Huriye T. (60) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.