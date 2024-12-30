Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde sürücüsünü kontrolünden çıkan otomobil orta refüje çıkarak aydınlatma direklerini devirdi.

Kaza, gece saat 23.20 sıralarında Mustafa Kemal Caddesi üzerinde Darcan Petrol önünde meydana geldi. İddiaya göre, F.D. idaresindeki 59 AKU 039 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direklerine çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve Tredaş ekipleri sevk edildi.

Sürücü F.D. ve yanında bulunan A.A. sağlık ekiplerinin tedavi taleplerini reddederken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.