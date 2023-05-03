Karadeniz Ereğli ilçesinde Plajlar mevkiinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hastaneye kaldırıldı.

Kaza , Kdz Ereğli’ye bağlı Alaplı karayolu Plajler mevkii Mevrealtı altında meydan geldi. İddiaya göre, Zonguldak’ta öğrenim gören H.K. isimli öğrenci, motosikletle tatil için İstanbul’a giderken, Alaplı Mevrealtı mevkiine geldiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybettiği sırada motosikleti devirdi. Kazada yaralanan sürücü için sağlık ekiplerine haber verildi.Kısa sürede olay yerine ulaşan112 sağlık ekipleri Hüseyin Koca’ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak bir Hastaneye kaldırdı. Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.