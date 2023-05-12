Batman’da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil başka bir araca çarptıktan sonra yol üzerinde bulunan şantiyenin güvenlik kulübesine girdi, 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Batman-Siirt çevre yolunda meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil başka bir araca arkadan çarptıktan sonra karşı şeritte bulunan şantiyenin güvenlik kulübesine girdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 çağrı merkezini arayarak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri araç içinde sıkışan şoförü kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada otomobil şoförü ve şantiye bekçisi ağır yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.