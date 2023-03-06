Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Hasan U., hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Silvan karayolunun 15’inci kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’dan Silvan’a doğru seyir halinde olan 64 BE 562 plakalı minibüs, sürücüsü Hasan U.’nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

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Diyarbakır-Silvan karayolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı. 1 kişi yaralandı.

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