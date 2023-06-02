Erzurum’un İspir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada, araçtan fırlayan sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İspir’de Şerderesi’nden ilçeye seyir halinde olan Yunus Kaya yönetimindeki 25 EC 930 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Saraylar mevkiinde kontrolden çıkarak 200 metre derinliğindeki şarampole yuvarlandı. Kamyonet takla atarak yamaçtan yuvarlandığı sırada araç içerisinde bulunun Yunus Kaya, araçtan fırlayarak 100 metre daha giderek dere kenarına uçtu. Araç kullanılamaz hale gelirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine giderek yaralı olarak bulunan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. İspir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan sürücü, ilk müdahalenin ardından Erzurum Bölge Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.