Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde direksiyon başında uykusuna yenik düşen kamyonet sürücüsü bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazayı burnu bile kanamadan atlatan şoför, kazayı hatırlamadığını söyledi.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Ekmel Mahallesi D-400 Karayolunda bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa’dan Anamur istikametine seyir halinde olan Rahmi Ö. idaresindeki 07 MDT 30 plakalı kamyonet, Ekmel Mahallesinde bulunan kavşağa geldiği esnada sürücüsünün uyuması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan bariyerlere çarparak yan yattı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunan vatandaşların yardımı ve trafik ekipleri ile itfaiyenin yaklaşık yarım saat süren uğraşları sonucu uyandırılan Rahmi Ö. uyandığında şoför kapısından dışarı çıktı. Kazayı hatırlamadığını söyleyerek uzun süre kazanın şokunu üzerinden atamayan sürücü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kazada yan yatan kamyonet çekici tarafından kaldırılarak otoparka çekildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.