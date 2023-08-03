Ataşehir’de direksiyon başında rahatsızlanan sürücü, otomobilinin hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı, duvara çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza Ataşehir Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı üzerinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 B 2002 plakalı Audi marka otomobilin sürücüsü seyir halinde olduğu sırada direksiyon başında rahatsızlanarak aracıyla hızla kaldırıma çıktı, duvara çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlem alırken sağlık ekipleri ise yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kaza esnasında kaldırım üzerinde kimsenin bulunmaması olabilecek bir facianın önüne geçti. Kazaya karışan araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.